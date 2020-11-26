Эксплуатируемый с 1998 года комплекс медленно выходит из строя

Владимир Соловьев, заместитель главы РКК "Энергия", обслуживающей российский сегмент на борту МКС, выступил за отказ от участия России в программе. По словам топ-менеджера, Москве стоит сосредоточить внимание на создании собственной станции.

Соловьев указал на то, что МКС приходит в негодность – многие детали невозможно заменить из-за имеющихся повреждений. После 2025 года на станции может произойти массовый выход из строя множественных элементов самой станции.

По информации корпорации, в дальнейшем расходы РФ на работу МКС составят приблизительно 10-15 млрд рублей ежегодно, что довольно затратно. Представитель "Энергии" также показал вид новой орбитальной станции России, в которой предусматривается замена модулей, в которых можно разместить несколько человек, передает РИА "Новости".