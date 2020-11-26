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"Российская партия пенсионеров" предложила Марине Удгодской, победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму. По словам представителей партии, успех женщины говорит о том, что на сегодняшний день сформировалось новое поколение деятелей.
"Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев", – говорится в заявлении.
Напомним, в сентябре Удгодская одержала победу на местных выборах, опередив действующего главу поселения Николая Локтева. Женщина получила 61,7% голосов.
Отмечается, что выборы в Государственную Думу состоятся в сентябре следующего года.
По некоторым данным, Удгодская родилась в 1985 году. Женщина окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. Выяснилось, что Марина работала уборщицей в здании администрации, которую теперь возглавляет.
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