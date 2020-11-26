Выборы состоятся в сентябре 2021 года

"Российская партия пенсионеров" предложила Марине Удгодской, победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму. По словам представителей партии, успех женщины говорит о том, что на сегодняшний день сформировалось новое поколение деятелей.

"Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев", – говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре Удгодская одержала победу на местных выборах, опередив действующего главу поселения Николая Локтева. Женщина получила 61,7% голосов.

Отмечается, что выборы в Государственную Думу состоятся в сентябре следующего года.

По некоторым данным, Удгодская родилась в 1985 году. Женщина окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. Выяснилось, что Марина работала уборщицей в здании администрации, которую теперь возглавляет.