Победившую на выборах уборщицу планируют сделать депутатом Госдумы

Победившую на выборах уборщицу планируют сделать депутатом Госдумы
Марина Удгодская. Фото: vk.com/id152650227
Выборы состоятся в сентябре 2021 года

"Российская партия пенсионеров" предложила Марине Удгодской, победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму. По словам представителей партии, успех женщины говорит о том, что на сегодняшний день сформировалось новое поколение деятелей.

"Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев", – говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре Удгодская одержала победу на местных выборах, опередив действующего главу поселения Николая Локтева. Женщина получила 61,7% голосов.

Отмечается, что выборы в Государственную Думу состоятся в сентябре следующего года. 

По некоторым данным, Удгодская родилась в 1985 году. Женщина окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. Выяснилось, что Марина работала уборщицей в здании администрации, которую теперь возглавляет. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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