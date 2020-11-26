Россиянам отказали в выходном на Новый год

Россиянам отказали в выходном на Новый год
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежды на отдых 31 декабря рухнули

Сегодня стало известно решение депутатов Госдумы по поводу инициативы закрепить на законодательном уровне выходной день 31 декабря. Парламентарии посчитали, что последний день года – не время расслабляться, и оставили его рабочим.

С предложением признать 31 декабря праздничным днем выступала партия Владимира Жириновского, отмечает РИА "Новости". В ЛДПР хотели, чтобы россияне могли спокойно подготовиться к главному торжеству года, но парламентское большинство решило иначе.

Так что жителям России придется работать в последний день уходящего года. Для многих основные предпраздничные хлопоты начнутся вечером 31 декабря. Ранее астролог рассказал, как встретить 2021-й так, что весь год сопутствовала удача.

Ольга ФЕДОРОВА

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Сидеть им в думе до 23 часов, идиоты.
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