Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Сегодня стало известно решение депутатов Госдумы по поводу
инициативы закрепить на законодательном уровне выходной день 31 декабря. Парламентарии
посчитали, что последний день года – не время расслабляться, и оставили его рабочим.
С предложением признать 31 декабря праздничным днем выступала партия Владимира Жириновского, отмечает РИА "Новости". В ЛДПР хотели, чтобы россияне могли спокойно подготовиться к главному торжеству года, но парламентское большинство решило иначе.
Так что жителям России придется работать в последний день уходящего года. Для многих основные предпраздничные хлопоты начнутся вечером 31 декабря. Ранее астролог рассказал, как встретить 2021-й так, что весь год сопутствовала удача.
Издания обвиняют друг друга в работе на спецслужбы
Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие