Надежды на отдых 31 декабря рухнули

Сегодня стало известно решение депутатов Госдумы по поводу инициативы закрепить на законодательном уровне выходной день 31 декабря. Парламентарии посчитали, что последний день года – не время расслабляться, и оставили его рабочим.



С предложением признать 31 декабря праздничным днем выступала партия Владимира Жириновского, отмечает РИА "Новости". В ЛДПР хотели, чтобы россияне могли спокойно подготовиться к главному торжеству года, но парламентское большинство решило иначе.

Так что жителям России придется работать в последний день уходящего года. Для многих основные предпраздничные хлопоты начнутся вечером 31 декабря. Ранее астролог рассказал, как встретить 2021-й так, что весь год сопутствовала удача.