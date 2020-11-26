Накопительные пенсии заморозили до 2024 года

Накопительные пенсии заморозили до 2024 года
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Деньги нужны для индексации страховых выплат

Накопительная часть пенсий россиян будет заморожена до конца 2023 года. Соответствующее предложение правительства РФ депутаты Госдумы одобрили в четверг, 26 ноября, в окончательном чтении.

С 2014 г. отчисления в размере 6% от заработка россиян, которые предназначались для формирования накопительной части пенсии, уходят на страховую выплату действующим пенсионерам. Предполагалось, что эта норма будет работать до 2022 года. Сейчас срок "заморозки" накопительных пенсий продлили еще на год.

Отмечается, что это вынужденная мера, на которую приходится идти, чтобы обеспечить ежегодное увеличение выплачиваемых пенсий выше уровня инфляции.

По закону, работодатель переводит в Пенсионный фонд 22% от суммы начисленного заработка каждого сотрудника. Изначально рассчитывалось, что 16% будут идти на страховые взносы и 6% – на формирование накопительной части пенсии. Сейчас все взносы отчисляются как страховые.

Гражданам, оформляющим пенсии, накопленные ранее средства выплачиваются полностью или частями в зависимости от имеющейся на счету суммы. Сейчас Минтруда готовит предложения по новым условиям выплаты накопительной пенсии.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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Андрей
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Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению Пруссии? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали.
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