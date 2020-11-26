В наше время нужно четко отслеживать, кто финансирует те или иные источники информации

Отсидевшая в американской тюрьме россиянка Мария Бутина считает необходимым принять законопроект о признании отдельных физических лиц иноагентами. Сейчас она является членом Общественной палаты и от лица общественников выступает за эту инициативу.



Бутина презентовала свое литературное произведение "#Тюремный дневник". Во время мероприятия россиянка рассказала, как в США обстоит дело в сфере борьбы с иностранным влиянием. Так, в Америке работает целых четыре закона об иноагентах. По одному из них девушку и упекли за решетку.

Бутина напомнила, что пострадала по политическим мотивам – 18 месяцев она была в заключении, хотя никакой вредоносной деятельности на территории США не осуществляла.

Член ОП убеждена, что и наше законодательство пора привести к современному виду. Сейчас очень важно отслеживать, кто именно дает деньги на те или иные информационные источники. Так что норма о том, что иноагентом можно признать только юрлицо или СМИ уже устарела.

Агенты активно обходят закон и работают от имени частного лица, продолжая свою вредоносную для нашей страны деятельность. Соответствующее изменение российского законодательства защитит интересы нашего государства.

Напомним, два года назад Марию обвинили в преступном сговоре с целью работы в Америке в качестве иноагента без регистрации.