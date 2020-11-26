Пригожин потребовал от Совета Европы отозвать неправомерные санкции

Пригожин потребовал от Совета Европы отозвать неправомерные санкции
Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин намерен добиться от Совета Европы отмены ограничений, введенных против него неправомерно

Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд".

По мнению бизнесмена, у ЕС не было достаточных оснований, чтобы включать его в санкционный список по Ливии. В частности, в Совете Европы не объяснили, каким действиями россиянин нарушил положения безопасности. А в опубликованных документах совсем не прослеживается логическая взаимосвязь между его действиями и какими бы то ни было последствиями.

В связи с этим Пригожин потребовал показать ему документы, из которых было бы четко понятно, на каком основании его включили в санкционный перечень.

"Отсутствует информация, которая позволила бы определить, какие конкретно причины послужили основанием для принятия соответствующего акта. С учетом отсутствия обоснования причины введения санкций Евгений Викторович также просит предъявить ему документы, послужившие основанием для принятия решения о включении его в санкционный список", – отмечают в пресс-службе.

Напомним, в 2014 году против Пригожина и принадлежащей ему компании были введены санкции США. Бизнесмену инкриминировали вмешательство в события на Украине и в Сирии, а также попытки повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Что касается последнего, то расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по данному делу развалилось за неимением доказательств. Все обвинения с Пригожина и "Конкорда" были сняты.

Отдел информации

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