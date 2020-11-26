В течение 40 дней нельзя употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты

28 ноября начинается Рождественский пост, который закончится только в следующем году – 6 января, в канун Рождества. В течение 40 дней верующие христиане будут готовиться к, пожалуй, одному из самых важных религиозных праздников в году - Рождеству Христову.

Во время данного поста верующие очищаются и духовно, и физически. Для того, чтобы отпраздновать рождение Христа христиане на 40 дней отказываются от мяса, яиц и других продуктов животного происхождения, развлечений, а также помогают тем, кто нуждается в помощи, и делают добрые поступки.

Рождественский пост не так строг, как Великий, поэтому верующим разрешается употреблять в пищу рыбу и морепродукты.

Так, до 19 декабря по понедельникам можно есть горячую пищу, но без добавления масла. По средам и пятницам разрешается побаловать себя фруктами, овощами и хлебом. В другие дни можно употреблять в пищу рыбу, крупы, грибы и растительное масло.

А вот с 19 декабря по 2 января рыбу и морепродукты можно есть только по субботам и воскресеньям. Последние дни Рождественского поста будут самыми жесткими: рыбные продукты придется исключить из рациона, а добавлять масло в пищу разрешено только по выходным.

6 января запрещено есть до тех пор, пока на небе не появится первая звезда. И лишь после этого можно поесть сочиво – постную кашу из риса или пшеницы с добавлением изюма.

Алкоголь лучше не употреблять, однако по выходным и праздничным дням разрешается выпить немного вина.

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