Жена Зеленского гоняет по Киеву в бронированном авто

Жена Зеленского гоняет по Киеву в бронированном авто
Елена Зеленская. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Первую леди Незалежной сопровождает десяток крепких парней

Украинским журналистам удалось разузнать, как устроены некоторые элементы быта жены Владимира Зеленского Елены. Выяснилось, что дама гоняет на покрытом броней Мерседесе под присмотром многочисленных телохранителей.

Перемещение первой леди по городу обеспечивает личный водитель. Следом за авто ездит Тойота с охраной Елены. При этом никто в транспортных средствах не заботится о соблюдении ПДД. Как сообщают корреспонденты украинского издания "Страна", авто возлюбленной Зеленского смело разгоняется до 114 км/ч там, где простые смертные могут ездить не быстрее 50 км/ч.

Дотошные журналисты пробили госномера машин и выяснили, что оба авто не числятся в базе полиции. Это значит, что в распоряжении Елены Зеленской находятся номера прикрытия, которые предназначены для работников Государственной охраны, обеспечивающих сохранность высокопоставленных украинцев.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Украина обвинила Кремль в дискредитации Зеленского. В Киеве уверены, что Москва очерняет Незалежную перед Западом.

Ольга ФЕДОРОВА

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