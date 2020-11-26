Нотариус онлайн и новые больничные: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Нотариус онлайн и новые больничные: что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Власти упростят оформление льготных железнодорожных билетов

Последний месяц 2020 года привнесет ряд перемен в жизнь российских граждан. Жителей страны станут информировать о положенных льготах. Кроме того, у людей появится возможность пользоваться нотариальными услугами онлайн.

Изменения в оформлении льготных железнодорожных билетов

С первого дня будущего месяца льготные категории граждан получат возможность выписывать ж/д билеты в удаленном режиме. Таким образом, требование вживую продемонстрировать документы на транспортные преференции упраздняется.

Предоставление сведений о социальных привилегиях

С декабря жителей России в обязательном порядке будут информировать о том, на какие льготы они имеют право претендовать. Сведения можно будет посмотреть на портале Госуслуги. Также на все вопросы о соцльготах ответят сотрудники единого колл-центра или профильного ведомства.

Новый регламент оформления больничного листа

Это правило вступит в силу чуть позже – 14 декабря. Нововведения коснутся тех, кто трудоустроен сразу в нескольких конторах. Такие работники смогут оформить единый больничный. Также россиянам разрешат оформлять один больничный на всех детей, напоминают "Вести.ру".

Онлайн-нотариус

29 декабря начнут действовать нормы "цифрового нотариата". Нотариусам будет разрешено заверять документы в цифровом виде. Помимо этого, прямо в интернете можно будет проводить сделки, требующие участия нотариуса. Обратиться за такими услугами можно через портал Государственных услуг. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в скором времени в России вырастут цены на авто.

Ольга ФЕДОРОВА

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