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Накопительные пенсии снова заморозили, выходного на следующее 31 декабря не будет, Собянин рассказал, планируется ли закрывать Москву из-за коронавируса – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Жизнь

Россиянам отказали в выходном 31 декабря. Госдума отклонила законопроект ЛДПР. Напомним, дать россиянам возможность подготовиться к главному празднику предлагалось начиная со следующего, 2021 года. Однако надежды народа не оправдались.

Накопительную часть пенсий россиян решено заморозить до конца 2023 года. Сегодня Госдума одобрила предложение правительства. Мера была вынужденной – это нужно для увеличения пенсий каждый год выше уровня инфляции.

Коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг циркулирующие в столице слухи. Власти не собираются закрывать город несмотря на то, что ситуация с коронавирусом по-прежнему сложная. Высказался градоначальник и о новогодних праздниках. Украшать столицу будут, как заведено. Закрывать общественный транспорт, в том числе метро, пока не планируется. На Новый год можно будет прогуляться, заверил Собянин.

Политика

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Заявления Батьки проанализировал бывший политик Станислав Шушкевич. Он считает, что Лукашенко согласен на все, лишь бы спастись. В том числе и на передачу Белоруссии России.

Новости Украины

Жена президента Незалежной Владимира Зеленского Елена не особо заботится о соблюдении правил дорожного движения. Первая леди Украины, как пишут СМИ, гоняет по Киеву в бронированном авто в сопровождении десятка крепких ребят-охранников.