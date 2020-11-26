Автовладельцам лучше воздержаться от поездок на личном транспорте

В четверг, 26 ноября, в Подмосковье будет наблюдаться ухудшение погодных условий, которое продлится до часу ночи 27 ноября.

Синопники предупреждают, что ожидается мокрый снег, не исключено образование гололеда, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Пешеходам рекомендуется быть аккуратнее, обращать внимание на целостность ЛЭП и стараться избегать шатких конструкций. Водителям следует отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае не стоит превышать скорость и постараться избегать резких маневров, уточнили в региональном отделении МЧС .

