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В четверг, 26 ноября, в Подмосковье будет наблюдаться ухудшение погодных условий, которое продлится до часу ночи 27 ноября.
Синопники предупреждают, что ожидается мокрый снег, не исключено образование гололеда, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Пешеходам рекомендуется быть аккуратнее, обращать внимание на целостность ЛЭП и стараться избегать шатких конструкций. Водителям следует отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае не стоит превышать скорость и постараться избегать резких маневров, уточнили в региональном отделении МЧС .
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