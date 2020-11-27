Возможный трубоукладчик "Северного потока – 2" возвращается в Россию

Возможный трубоукладчик "Северного потока – 2" возвращается в Россию
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Судно прибудет в Калининград уже завтра

"Академик Черский", способный достроить "Северный поток – 2", выдвинулся в Россию. Немецкий порт Мукран после месячного пребывания трубоукладчик покинул накануне вечером. Об этом свидетельствует информация портала MarineTraffic.

Ожидается, что судно вернется в Калининград 28 ноября днем, передает RT.

Судна "Умка" и "Финвал", которые сопровождали трубоукладчик, остались в немецком порту, отмечает "Общественная служба новостей".

Накануне стало известно, что сертификатор "Северного потока – 2", компания из Норвегии Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd, покинула проект, опасаясь американских санкций. Однако позже представители компании опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что американская сторона закручивает гайки участникам строительства "Северного потока – 2". Об этом СМИ рассказал представитель Белого дома. 

Проект близится к завершению, а журналисты между тем предрекают решающую схватку между США и Германией за "Северный поток – 2". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Waldemar
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сколько можно кружить, чего боитесь, не пора -ли взять и до строить, а америкосам надо выдвинуть резолюцию по беренгову проливу и его зоны разграничения лешить их большой зоны
морской территории ,временный договор не был ратифицурован СССР.
Потом посмотрим как они запоют.
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