Смешные анекдоты на 28 ноября

Шутки от "Утро.ру" о коронавирусе, Новом годе и еще кое о чемм взбодрят и прибавят оптимизма в эту субботу
Стало известно, когда в России
закончится пандемия коронавируса. Это случится сразу, как только в телешоу начнут
говорить не о COVID-19, а об Украине.
– Павлик, кем ты мечтаешь быть,
когда станешь взрослым? – спрашивает учительница.
– Мужем, который подарит жене много дорогих
шуб, украшений с бриллиантами, "Бэнтли" последней модели, будет обедать и ужинать с нею в самых элитных
ресторанах, – отвечает мальчик
– А я вот хотел быть космонавтом, а теперь решил
стать женой Павлика, – говорит Вовочка.
– Глянь, какая сегодня красивая луна! Давай
сфотографируем ее, – предлагает муж жене-блондинке.
– Не спеши, сначала надо подойти как можно
ближе, – говорит она.
Подписывая заявление премьер-министра
об уходе с поста президент Украины сказал,
что стране необходимы новые сердца и мозги. Армянское радио тут же заявило, что
в Незалежной "даже министров пускают на органы".
– Любимая, что бы ты хотела в подарок на
Новый год? – обращается молодой человек к девушке.
– Я не думала пока, – отвечает та.
– Ладно, у тебя есть еще год на размышления.