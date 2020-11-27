Смешные анекдоты на 28 ноября

Смешные анекдоты на 28 ноября
Фото: pixabay.com
Шутки от "Утро.ру" о коронавирусе, Новом годе и еще кое о чемм взбодрят и прибавят оптимизма в эту субботу
  • Стало известно, когда в России закончится пандемия коронавируса. Это случится сразу, как только в телешоу начнут говорить не о COVID-19, а об Украине.
  • – Павлик, кем ты мечтаешь быть, когда станешь взрослым? – спрашивает учительница.
    – Мужем, который подарит жене много дорогих шуб, украшений с бриллиантами, "Бэнтли" последней модели,  будет обедать и ужинать с нею в самых элитных ресторанах, – отвечает мальчик
    – А я вот хотел быть космонавтом, а теперь решил стать женой Павлика, – говорит Вовочка.
  • – Глянь, какая сегодня красивая луна! Давай сфотографируем ее, – предлагает муж жене-блондинке.
    – Не спеши, сначала надо подойти как можно ближе, – говорит она.
  • Подписывая заявление премьер-министра об уходе с поста  президент Украины сказал, что стране необходимы новые сердца и мозги. Армянское радио тут же заявило, что в Незалежной "даже министров пускают на органы".
  • – Любимая, что бы ты хотела в подарок на Новый год? – обращается молодой человек к девушке.
    – Я не думала пока, – отвечает та.
    – Ладно, у тебя есть еще год на размышления.
Полина ДОРОЖКИНА

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