Смешные анекдоты на 28 ноября

Фото: pixabay.com

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Шутки от "Утро.ру" о коронавирусе, Новом годе и еще кое о чемм взбодрят и прибавят оптимизма в эту субботу

Стало известно, когда в России закончится пандемия коронавируса. Это случится сразу, как только в телешоу начнут говорить не о COVID-19, а об Украине.

– Павлик, кем ты мечтаешь быть, когда станешь взрослым? – спрашивает учительница.

– Мужем, который подарит жене много дорогих шуб, украшений с бриллиантами, "Бэнтли" последней модели, будет обедать и ужинать с нею в самых элитных ресторанах, – отвечает мальчик

– А я вот хотел быть космонавтом, а теперь решил стать женой Павлика, – говорит Вовочка.

– Мужем, который подарит жене много дорогих шуб, украшений с бриллиантами, "Бэнтли" последней модели, будет обедать и ужинать с нею в самых элитных ресторанах, – отвечает мальчик – А я вот хотел быть космонавтом, а теперь решил стать женой Павлика, – говорит Вовочка. – Глянь, какая сегодня красивая луна! Давай сфотографируем ее, – предлагает муж жене-блондинке.

– Не спеши, сначала надо подойти как можно ближе, – говорит она.

– Не спеши, сначала надо подойти как можно ближе, – говорит она. Подписывая заявление премьер-министра об уходе с поста президент Украины сказал, что стране необходимы новые сердца и мозги. Армянское радио тут же заявило, что в Незалежной "даже министров пускают на органы".

– Любимая, что бы ты хотела в подарок на Новый год? – обращается молодой человек к девушке.

– Я не думала пока, – отвечает та.

– Ладно, у тебя есть еще год на размышления.