Приграничный статус полуострова не позволит жителям других стран иметь в собственности наделы

Закон, запрещающий иностранным гражданам владеть земельными участками в Крыму, вступает в силу с 20 марта 2021 года. Речь идет о 19 из 25 районов полуострова.

В этом году власти приняли изменения в положения Земельного кодекса. По новому законодательству Крым входит в перечень субъектов, в пределах которых устанавливается запрет на владение землей иностранцами. Изменения не коснутся лишь Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска, Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов.

Согласно приведенным данным, в регистре Крыма по состоянию на 1 октября текущего года зарегистрировано примерно 12 тыс. иностранных лиц, владеющих участками на приграничных территориях. Под запрет попадают поселки коттеджного и дачного типа, а также садоводчества и частные дома.

Для иностранных граждан предусмотрены варианты сохранения наделов в своей собственности. Так, подданные других стран могут взять в аренду надел, в пределах которого находится зарегистрированное домостроение, которое затем необходимо вернуть муниципалитету и также оформить в аренду. Иностранное лицо имеет возможность передачи участка родственному лицу, имеющему гражданство РФ. Если же участок находится на простое и никем не используется, то можно подать после 20 марта следующего года исковое заявление для выплаты компенсации.

В настоящее время остается неизвестным порядок изъятия участков у иностранных лиц. Пока что граждане могут оформить наделы в соответствии с законодательством РФ, сообщает kp.ru.

По данным ГУ МВД по вопросам миграции, в прошлом году практически полмиллиона граждан Украины получили паспорта РФ.