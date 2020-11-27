Украинцев оставят без земельных участков в Крыму

Украинцев оставят без земельных участков в Крыму
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Приграничный статус полуострова не позволит жителям других стран иметь в собственности наделы

Закон, запрещающий иностранным гражданам владеть земельными участками в Крыму, вступает в силу с 20 марта 2021 года. Речь идет о 19 из 25 районов полуострова.

В этом году власти приняли изменения в положения Земельного кодекса. По новому законодательству Крым входит в перечень субъектов, в пределах которых устанавливается запрет на владение землей иностранцами. Изменения не коснутся лишь Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска, Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов.

Согласно приведенным данным, в регистре Крыма по состоянию на 1 октября текущего года зарегистрировано примерно 12 тыс. иностранных лиц, владеющих участками на приграничных территориях. Под запрет попадают поселки коттеджного и дачного типа, а также садоводчества и частные дома.

Для иностранных граждан предусмотрены варианты сохранения наделов в своей собственности. Так, подданные других стран могут взять в аренду надел, в пределах которого находится зарегистрированное домостроение, которое затем необходимо вернуть муниципалитету и также оформить в аренду. Иностранное лицо имеет возможность передачи участка родственному лицу, имеющему гражданство РФ. Если же участок находится на простое и никем не используется, то можно подать после 20 марта следующего года исковое заявление для выплаты компенсации.

В настоящее время остается неизвестным порядок изъятия участков у иностранных лиц. Пока что граждане могут оформить наделы в соответствии с законодательством РФ, сообщает kp.ru.

По данным ГУ МВД по вопросам миграции, в прошлом году практически полмиллиона граждан Украины получили паспорта РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

В Армении рассказали о секретных переговорах Пашиняна с Путиным

Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей