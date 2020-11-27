Изменения в начислении детских пособий чреваты мошенничеством – эксперт

Изменения в начислении детских пособий чреваты мошенничеством – эксперт
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Попытка упростить жизнь россиянам может обернуться дополнительными трудностями

Прежде чем вводить новую схему оформления и перевода родителям денежных пособий на детей, нужно защитить личную информацию от мошенников. Об этом предупредил специалист Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Ранее Минэкономразвития внесло предложение по выплате детских пособий. По новой схеме собирать справки, доказывающие право семьи на деньги за рождение ребенка, должны не родители, а сами государственные органы. По мнению авторов инициативы, это упростит жизнь гражданам.

Однако эксперты высказывают сомнения. В частности, Михаил Беляев согласен, что цифровизация экономики технически позволяет внедрить эти новшества в жизнь. Но велика вероятность, что этой системой воспользуются мошенники.

"Эта система сможет работать только тогда, когда в ней придумают схемы, ограждающие от мошенничества, фейковой информации",

– подчеркнул эксперт в комментарии URA.RU.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, как можно получать средства материнского капитала на руки частями. 

Николай ВИКТОРОВ

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