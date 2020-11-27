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Трагедия на перевале Дятлова до сих пор не дает покоя общественности – о случившемся даже сняли фильм. В последнем эпизоде авторы раскрыли причину гибели группы туристов 1959 года.
В "Перевале Дятлова" создатели поддержали версию, ранее озвученную Следственным комитетом и Генпрокуратурой – на палатку сошла лавина, отмечает "Московский комсомолец".
Дятловцы умирают поистине геройской смертью, многие из них – от холода. Однако "Комсомольская правда" пишет: не все так однозначно, ведь точно неизвестно, что заставило их покинуть палатку. Зрители задались вопросом, неужели снежный наст и правда мог напугать опытных туристов.
"Я не могу смотреть этот фильм как художественный, потому что я знал каждого из этих ребят. Знал, какими они, действительно, были",
– поделился поисковик Петр Бартоломей. Некоторые также добавили, что в сериале многое не совпадает, а характеристики героев, например следователя Иванова, оказались и вовсе оскорбительными.
Кстати, родственники участников похода с основной версией трагедии не согласны. По их мнению, всему виной стал взрыв ракеты.
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