Причину гибели дятловцев показали на видео

Причину гибели дятловцев показали на видео
Кадр youtube.com
При этом с версией авторов сериала оказались согласны не все

Трагедия на перевале Дятлова до сих пор не дает покоя общественности – о случившемся даже сняли фильм. В последнем эпизоде авторы раскрыли причину гибели группы туристов 1959 года.

В "Перевале Дятлова" создатели поддержали версию, ранее озвученную Следственным комитетом и Генпрокуратурой – на палатку сошла лавина, отмечает "Московский комсомолец".

Дятловцы умирают поистине геройской смертью, многие из них – от холода. Однако "Комсомольская правда" пишет: не все так однозначно, ведь точно неизвестно, что заставило их покинуть палатку. Зрители задались вопросом, неужели снежный наст и правда мог напугать опытных туристов.

"Я не могу смотреть этот фильм как художественный, потому что я знал каждого из этих ребят. Знал, какими они, действительно, были",

– поделился поисковик Петр Бартоломей. Некоторые также добавили, что в сериале многое не совпадает, а характеристики героев, например следователя Иванова, оказались и вовсе оскорбительными.

Кстати, родственники участников похода с основной версией трагедии не согласны. По их мнению, всему виной стал взрыв ракеты.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

В Армении рассказали о секретных переговорах Пашиняна с Путиным

Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей