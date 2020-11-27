Лукашенко привезли в ковидную больницу

Белорусский лидер собственными глазами увидел, что коронавирус делает с легкими человека

Утро пятницы 27 ноября для президента Белоруссии Александра Лукашенко началось с приезда в горбольницу №6 в Минске, где лечат пациентов с COVID-19.

Первым делом главе государства, долгое время отрицавшему эпидемию коронавируса, а потом перенесшему это заболевание лично, показали, что вирус делает с легкими человека.

После этого президент отправился в "красную зону". При этом он был одет в обычный медицинский костюм и маску, хотя сопровождающие его чиновники и врачи были экипированы как положено при контакте с инфицированными больными.

По словам главврача Игоря Юркевича, за все время в клинике вылечили более 5,5 тысяч пациентов с COVID-19. Сейчас в больнице лежит 767 пациентов, из них 28 в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации, передает "БелТА".

О том, что Лукашенко переболел коронавирусом, стало известно незадолго до выборов президента Белоруссии. По его словам, он перенес заболевание легко, буквально "на ногах". Однако позже журналисты заподозрили, что без последствий это не обошлось, поскольку несколько мероприятий с участием президента были перенесены, да вид у Лукашенко был болезненный.