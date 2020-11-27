Лидер Незалежной решил проведать своих родных

Президент Украины Владимир Зеленский навестил своих родителей во время одной из рабочих поездок в Днепропетровскую область. Соответствующим снимком лидер Незалежной поделился в соцсетях.

На опубликованном фото видно, что Зеленский сидит вместе с родителями за столом, накрытом для гостей. Сам президент написал под постом обращение, в котором признается в любви к своим родным.

Многие пользователи Сети обратили внимание на скромность обстановки родителей Владимира Зеленского. Интерьер квартиры, по мнению подписчиков, весьма устаревший. Мама обнимает своего знаменитого сына, а рядом перед камерой сидит отец в простой белой майке.

К слову, многим интернет-пользователям пришелся весьма по душе домашний снимок Зеленского.

"Единственное фото под которым не напишу ничего плохого, потому что родители это святое", "Уверен, родители гордятся сыном и не хотят, чтобы в нем разочаровались миллионы", "Все простенько как у всех семей. Нет ни хором, ни дворцов, и нет бесчисленного количества охраны", – пишут в комментариях (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее сообщалось о том, что Зеленский попытался оказать отцу материальную поддержку за счет государства, подписав указ о выдаче пожизненной госстипендии выдающимся гражданам Украины. Однако правительство отвергло инициативу лидера Незалежной.



