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Президент Украины Владимир Зеленский навестил своих родителей во время одной из рабочих поездок в Днепропетровскую область. Соответствующим снимком лидер Незалежной поделился в соцсетях.
На опубликованном фото видно, что Зеленский сидит вместе с родителями за столом, накрытом для гостей. Сам президент написал под постом обращение, в котором признается в любви к своим родным.
Многие пользователи Сети обратили внимание на скромность обстановки родителей Владимира Зеленского. Интерьер квартиры, по мнению подписчиков, весьма устаревший. Мама обнимает своего знаменитого сына, а рядом перед камерой сидит отец в простой белой майке.
К слову, многим интернет-пользователям пришелся весьма по душе домашний снимок Зеленского.
Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!Опубликовано Володимиром Зеленським Четверг, 26 ноября 2020 г.
"Единственное фото под которым не напишу ничего плохого, потому что родители это святое", "Уверен, родители гордятся сыном и не хотят, чтобы в нем разочаровались миллионы", "Все простенько как у всех семей. Нет ни хором, ни дворцов, и нет бесчисленного количества охраны", – пишут в комментариях (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).Ранее сообщалось о том, что Зеленский попытался оказать отцу материальную поддержку за счет государства, подписав указ о выдаче пожизненной госстипендии выдающимся гражданам Украины. Однако правительство отвергло инициативу лидера Незалежной.
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