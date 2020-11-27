Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
671 новости
Итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться будут по видеосвязи в целях безопасности – ситуация с коронавирусом по-прежнему сложная.
Отвечать на вопросы глава государства будет предположительно из своей резиденции в Ново-Огареве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Журналистов разместят в зале Центра Международной торговли.
По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией
Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта