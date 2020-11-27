На фоне пандемии коронавируса от привычного формата общения с президентом пришлось отказаться

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться будут по видеосвязи в целях безопасности – ситуация с коронавирусом по-прежнему сложная.

Отвечать на вопросы глава государства будет предположительно из своей резиденции в Ново-Огареве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Журналистов разместят в зале Центра Международной торговли.