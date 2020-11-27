Некоторые детали инопланетного корабля достигали 30 метров

Советский астрофизик Сергей Бошич обнаружил обломки НЛО на орбите Земли. Такое заявление сделал ученый, согласно британскому таблоиду Reveille. Находкой космического корабля пришельцев, на котором, предположительно, были и их тела, заинтересовались на Западе.

По словам астрофизика, некоторые обломки инопланетного корабля достигали 30 м в длину. Разумеется, не все поверили ученому, однако его поддержал коллега - физик Владимир Ажажа. Он обратил внимание на то, что находкой обычные космические тела быть не могут, потому что у них нет орбит.

Эта история произошла в 1979 году. Западные СМИ писали, что Советский союз планирует запустить миссию по доставке объектов на Землю, чтобы впоследствии их изучить. Однако была ли проделана эта операция, до сих пор остается загадкой. Журнал Maxim отметил, что случившееся в прошлом столетии до сих пор считается одной из самых популярных российских "страшилок" на Западе.

Ранее тайваньский уфолог нашел место крушения НЛО на Марсе.