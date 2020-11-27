Хитрые продавцы нашли способ "отовариться" на доверчивых покупателях с помощью липовых скидок

Журналисты выяснили, что каждый второй товар, выставленный на AliExpress в предстоящую черную пятницу, будут предлагать без реальной скидки, а на каждый четвертый установят наценку. Организаторы весьма скрупулезно готовятся к столь масштабным мероприятиям, выбирая товары для конкретного события.

Несмотря на многочисленные анонсы о "горячих предложениях", скидки могут оказаться недействительными даже для самых привлекательных товаров в предстоящую "черную пятницу" в России. Хитрые дельцы решили увеличить базовую стоимость и предложить во время распродажи скидку, при которой цена останется на прежнем уровне, либо установить ту цену, которая делает выгоду минимальной.

Чтобы проверить добросовестность продавцов, можно узнать стоимость товара до распродажи, сравнив с нынешней ценой. Многие запоминают лишь приблизительные цены, а зайдя на сайт и увидев скидки аж до 70%, загораются желанием приобрести вещь на столь выгодных условиях.

Еще один вариант разобраться на предмет действительности скидок в магазинах распродаж на 2020 год с помощью расширений браузеров, таких как AliTools, AliPrice, AliExpress Helper и остальных. После необходимой установки можно зайти на страницу товара, ознакомившись с графиком изменения цен за последние три месяца. Как пишет 66.ru, каждый второй товар в распродаже продается в действительности без скидки, либо с символическим снижением цены. Чаще всего в "группу риска" попадают детские товары и женская одежда, а также электроника.

Ранее россиянам рассказали об активизации мошенников перед осенней распродажей.