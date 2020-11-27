МС-21 с российскими двигателями полетит до конца этого года

МС-21 с российскими двигателями полетит до конца этого года
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
ПД-14 попробует вытеснить американский Pratt & Whitney

Первый полет российского авиалайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14 состоится в этом году. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он и назвал примерные даты – 17-18 декабря и заверил, что максимум до конца года самолет поднимется в небо с пермскими турбинами

В данный момент идет отладка систем и тестирование самолета. А в ближайшее время на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро им. Яковлева и летчики-испытатели. Вместе они будут готовиться к первому полету. Об этом пишет RT.

Пока МС-21 летает на американских турбинах PW1400G-Jm. Однако производитель МС-21 корпорация "Иркут" обнародовала план, согласно которому половина из 630 серийных самолетов будет оснащена российскими двигателями ПД-14. При этом, по желании заказчика всегда можно будет поставить и PW1400G-Jm.

Доля импортных комплектующих, по данным ОАК, в ПД-14 всего 5%. Ранее президент Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок из-за границы композитных материалов для крыла МС-21. 

Александр ИЛЬИН

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