Жители Химок могут остаться без удобной дороги в Москву

Строительство ТПУ "Химки-2" оказалось под угрозой

Дорога Москва – Химки – одно из самых загруженных направлений столичной агломерации. Только в этом подмосковном городе проживает около 300 тысяч человек, в расположенном рядом Зеленограде – еще 250 тысяч. Ежедневно многие из них отправляются в столицу на работу и по делам. Чтобы путь стал более комфортным, власти Московской области задумали проект ТПУ "Химки-2".

Крупный транспортно-пересадочный узел планируется построить в районе 23 километра Ленинградского шоссе. Здесь будет новая железнодорожная станция, автовокзал, большая перехватывающая парковка. В общей сложности ТПУ "Химки-2" займет участок в 4 гектара, который позже будет интегрирован в третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского.

По плану проект должен быть готов к 2022 году. Но сейчас эти расчеты под угрозой срыва. АО "Химки-Молжаниново" заявляет, что земельный участок, отданный под ТПУ "Химки-2", у него попросту украли.

Сейчас в Дорогомиловском суде Москвы рассматривается иск в отношении бывшего руководителя Химкинского земельного комитета Марины Дунюшиной. Потерпевшим выступает бывший КСХП "Химки", сейчас – АО "Химки-Молжаниново". В компании уверяют, что бывшая чиновница способствовала хищению у них 20,88 га земли.

Спорный участок в 20,88 га действительно принадлежал КСХП "Химки" до 1993 года. Затем власти изъяли его у предприятия и сдали в аренду компании IKEA. Вскоре там была построена транспортная развязка со съездом с Ленинградского шоссе к ТЦ "Мега". Спустя несколько лет участок разделили на 2 части. Одна, площадью 16 га, была в 2011 году выкуплена шведской компанией, вторая – в 4 га с транспортным мостом, осталась у государства. Именно этот участок в 2015 г. подмосковные власти решили задействовать при сооружении крупного ТПУ.

АО "Химки-Молжаниново" уже пыталось вернуть себе землю, подав иск к IKEA в 2011 г., но проиграло дело. После этого подало заявление в правоохранительные органы, что у них украли собственность. Однако интересный момент: претензии в арбитражных судах касались только 16 га IKEA. Но следствие в обвинительном заключении, а на днях на заседании в Дорогомиловском суде юрист КСХП "Химки" Евгений Кисляков заявляют, что похищено было 20 га. Он не смог внятно ответить, почему изначально компания оспаривала только 16 га и запрашивала документы лишь на этот участок. Но допустил, что КСХП потребует вернуть и 4 га, где власти Подмосковья задумали строить ТПУ.

Если это произойдет, жителям Химок еще долго придется мириться с пробками на дороге в столицу и прочими транспортными проблемами. Даже если претензии АО "Химки-Молжаниново" суд сочтет необоснованными, реализация проекта будет приостановлена на все время процесса. А уж если суд вынесет обвинительный вердикт, ТПУ "Химки-2" рискует так и остаться несбыточной мечтой жителей и властей Подмосковья.