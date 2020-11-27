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Пасмурная погода с мокрым снегом продержится в Москве до конца ноября. А вот уже во вторник, 1 декабря, жителям столицы пообещали похолодание и даже небольшие сугробы. Прогноз на начало следующей недели озвучили синоптики.
Снегопады вернутся с наступлением календарной зимы. Во вторник в Москве выпадет до 7 см осадков, а температура воздуха будет держаться в пределах 0℃, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА "Новости".
До конца ноября жителей столицы ожидает температура от 0 до + 3℃ с небольшими осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра, 1 декабря столбики термометров опустятся до - 3℃.
Ранее синоптики предупредили о погодных аномалиях в декабре. По их словам, первый месяц зимы в этом году будет теплее, чем обычно.
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