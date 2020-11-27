Срок ликвидации дефицита воды в Крыму назвали в правительстве

Жителям полуострова недолго осталось терпеть неудобства

Водоснабжение в Крыму должно заметно улучшиться уже в начале следующего года. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в пятницу, 27 ноября.

Инспектируя объекты инфраструктуры водоснабжения в Крыму, чиновник сообщил, что выделенные из федерального бюджета средства на решение проблем с поставками пресной воды уже поступили в региональные бюджеты. Крым получил на это 643,5 млн руб., Севастополь – 227,7 млн рублей.

Пока новые скважины и трубы не готовы, важно максимально сбалансировано перераспределить имеющуюся в хранилищах воду, пояснил Назаров.

"К началу 2021 года властями Крыма должен быть снят острый дефицит в потребности населения пресной водой",

подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

Ранее в крымской столице Симферополе ввели более строгий график подачи воды в дома. 

Николай ВИКТОРОВ

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