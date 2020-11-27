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Водоснабжение в Крыму должно заметно улучшиться уже в начале следующего года. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в пятницу, 27 ноября.
Инспектируя объекты инфраструктуры водоснабжения в Крыму, чиновник сообщил, что выделенные из федерального бюджета средства на решение проблем с поставками пресной воды уже поступили в региональные бюджеты. Крым получил на это 643,5 млн руб., Севастополь – 227,7 млн рублей.
Пока новые скважины и трубы не готовы, важно максимально сбалансировано перераспределить имеющуюся в хранилищах воду, пояснил Назаров.
"К началу 2021 года властями Крыма должен быть снят острый дефицит в потребности населения пресной водой",
– подчеркнул замглавы Минэкономразвития.
Ранее в крымской столице Симферополе ввели более строгий график подачи воды в дома.
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