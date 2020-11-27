Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу сайтов с наркотиками

Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу сайтов с наркотиками
Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Доступ к подобным ресурсам в России уже ограничили

Роскомнадзор обратился к Google с требованием удалить из поисковой выдачи рекламу сайтов с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Требование касается сайтов, с доменной зоной .com и .ru, указывается в сообщении. 

О том, что при поисковом запросе в Google появляется реклама сайтов с наркотическими веществами ранее сообщала "Лига безопасного интернета". 

"Для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор также потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей", – написано в сообщении. 

Сейчас доступ ко всем сайтам с наркотическими веществами на территории России был заблокирован. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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