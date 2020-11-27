Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу сайтов с наркотиками

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Роскомнадзор обратился к Google с требованием удалить из поисковой выдачи рекламу сайтов с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Требование касается сайтов, с доменной зоной .com и .ru, указывается в сообщении.
О том, что при поисковом запросе в Google появляется реклама сайтов с наркотическими веществами ранее сообщала "Лига безопасного интернета".
"Для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор также потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей", – написано в сообщении.
Сейчас доступ ко всем сайтам с наркотическими веществами на территории России был заблокирован.
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