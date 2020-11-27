Финалисты "Цифрового прорыва" получат приз 22,5 миллиона рублей

Победителями станут 45 команд

В пятницу, 27 ноября, начались финальные соревнования на всероссийском конкурсе IT-специалистов "Цифровой прорыв". В нем принимают участие 304 команды из 70 регионов страны.

Участникам предстоит за 48 часов создать работающие прототипы цифровых продуктов. Для решающего соревнования организаторы вместе с партнерами подготовили 15 уникальных кейсов по различным социальным направлениям: здравоохранение, электроэнергетика, работа с государственными данными, цифровизация городского хозяйства, образование и наука. Задания для участников представили крупнейшие компании – "Росатом", Сбербанк, "Россети" и другие. Кейсы для финалистов разработали и ведомства – Министерство энергетики, цифрового развития, массовых коммуникаций и внутренних дел.

Победившая команда получит главный приз – 22,5 миллиона рублей, а также отправится на гранд-финал в Москву, запланированного на 7-8 декабря. Участники представят свои проекты топ-менеджерам крупных корпораций и смогут заключить выгодные контракты. Об этом рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"1462 команды уже решили 82 кейса и предложили 947 прикладных IT-решений, а в онлайн-чемпионате по машинному обучению для индивидуальных специалистов было создано 4415 решений", – сообщил он.

Победителей объявят 29 ноября. Ими станут 45 команд – по три в каждом из 15 кейсов. В жюри отобрали экспертов, представителей крупных компаний и ведомств – главного исполнительного директора Skillaz Андрея Крылова, замминистра энергетики Евгения Грабчака, директора проектов Офиса проектов цифровой экономики ПАО "Ростелеком" Алену Ватбольскую и других.

В этом году в конкурсе участвовали около 45,5 тысяч специалистов, среди которых дизайнеры, программисты, маркетологи, аналитики и другие представители IT-сферы. Большинство финалистов оказались из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Татарстана.

Также в конкурсе участвуют школьнике, возрастом от 14 до 17 лет. Им предстоит разработать сервис по поиску программ для решения разных задач.