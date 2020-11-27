Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
Лукашенко решит отказаться от должности президента, а Навальный призвал ЕС ввести санкции против россиян – эти и другие новости в ежедневной подборке.
Политика
В Армении раскрыли подробности тайных переговоров Пашиняна с Путиным.
Зеленского могут оставить на президентском посту на второй срок. Однако пока политик не высказывал подобного желания.
Байден может сыграть ключевую роль в достраивании "Северного потока – 2". Эксперты полагают, что завершить проект удастся именно при его участии.
Западные СМИ рассекретили "новый план" Владимира Путина.
Министра обороны Германии одернули в Москве за намерение вести диалог с позиции силы.
Навальный призвал Европу ввести санкции против россиян.
На Украине планируют привлечь Байдена к "деоккупации" Крыма.
Лукашенко решил отказаться от президентства. Однако для этого должно быть соблюдено одно условие.
Армия
"Панцирю" готовят замену.
На Украине разругали испытания российского "Циркона".
Жизнь
Вероятный трубоукладчик "Северного потока – 2" вернулся в Россию.
У украинцев заберут земельные участки в Крыму.
Лукашенко привезли в больницу для ковидных больных.
Шоу-бизнес
Появились новые подробности махинаций Дрожжиной.
По данным СМИ, Масляков-старший уходит из КВН.
Шоу "Холостяк" лишилось ведущего.
Судье из "Часа суда" вынесли приговор по делу о вымогательстве.
Он призвал Запад к новым санкциям
Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском