Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Лукашенко решит отказаться от должности президента, а Навальный призвал ЕС ввести санкции против россиян – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

В Армении раскрыли подробности тайных переговоров Пашиняна с Путиным.

Зеленского могут оставить на президентском посту на второй срок. Однако пока политик не высказывал подобного желания.

Байден может сыграть ключевую роль в достраивании "Северного потока – 2". Эксперты полагают, что завершить проект удастся именно при его участии.

Западные СМИ рассекретили "новый план" Владимира Путина.

Министра обороны Германии одернули в Москве за намерение вести диалог с позиции силы.

Навальный призвал Европу ввести санкции против россиян.

На Украине планируют привлечь Байдена к "деоккупации" Крыма.

Лукашенко решил отказаться от президентства. Однако для этого должно быть соблюдено одно условие.

Армия

"Панцирю" готовят замену.

На Украине разругали испытания российского "Циркона".

Жизнь

Вероятный трубоукладчик "Северного потока – 2" вернулся в Россию.

У украинцев заберут земельные участки в Крыму.

Лукашенко привезли в больницу для ковидных больных.

Шоу-бизнес

Появились новые подробности махинаций Дрожжиной.

По данным СМИ, Масляков-старший уходит из КВН.

Шоу "Холостяк" лишилось ведущего.

Судье из "Часа суда" вынесли приговор по делу о вымогательстве.