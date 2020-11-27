Что случилось сегодня: последние новости на 27 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 27 ноября
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ZB/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Лукашенко решит отказаться от должности президента, а Навальный призвал ЕС ввести санкции против россиян – эти и другие новости в ежедневной подборке. 

Политика

В Армении раскрыли подробности тайных переговоров Пашиняна с Путиным. 

Зеленского могут оставить на президентском посту на второй срок. Однако пока политик не высказывал подобного желания.

Байден может сыграть ключевую роль в достраивании "Северного потока – 2". Эксперты полагают, что завершить проект удастся именно при его участии. 

Западные СМИ рассекретили "новый план" Владимира Путина. 

Министра обороны Германии одернули в Москве за намерение вести диалог с позиции силы. 

Навальный призвал Европу ввести санкции против россиян. 

На Украине планируют привлечь Байдена к "деоккупации" Крыма. 

Лукашенко решил отказаться от президентства. Однако для этого должно быть соблюдено одно условие. 

Армия

"Панцирю" готовят замену.

На Украине разругали испытания российского "Циркона".

Жизнь

Вероятный трубоукладчик "Северного потока – 2" вернулся в Россию. 

У украинцев заберут земельные участки в Крыму. 

Лукашенко привезли в больницу для ковидных больных. 

Шоу-бизнес

Появились новые подробности махинаций Дрожжиной. 

По данным СМИ, Масляков-старший уходит из КВН. 

Шоу "Холостяк" лишилось ведущего.

Судье из "Часа суда" вынесли приговор по делу о вымогательстве.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Навальный придумал наказание для России со стороны Европы

Он призвал Запад к новым санкциям

Отказ Варшавы обнародовать запись последнего разговора братьев Качиньских объяснили в Москве

Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей