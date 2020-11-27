Несколько хитростей помогут сэкономить

Для многих новогоднее торжество – главный праздник в году. В эту ночь по традиции накрывают богатый стол и стараются собрать всех родных и близких. При этом траты на то, чтобы с размахом отметить Новый год бывают запредельными. Однако достойно встретить очередную смену календаря, можно и не растрачивая все денежные запасы.

Составьте план

Обычно после бурного празднования холодильник остается забитый блюдами под завязку - так, что хватит еще на несколько новогодних застолий. Все, что не успели съесть, со временем портится и отправляется в мусорное ведро. Соответственно, туда же летят растраченные деньги.

Для того чтобы избежать лишних трат, заранее планируйте меню. Посчитайте, сколько гостей придет на торжество и приготовьте ровно столько блюд, сколько насытят даже самых прожорливых друзей.

Откажитесь от быстро портящихся продуктов

Если все же есть желание наготовить так, чтобы стол ломился, рационально подойдите к готовке блюд. Например, часть салатов можно оставить без заправки – так они дольше сохранятся и будут радовать вас еще несколько дней. Бутерброды можно собирать прямо во время застолья из подготовленных ингредиентов.

Закупитесь заранее

К Новому году самые востребованные продукты традиционно дорожают. Купить соки и алкоголь можно за несколько месяцев до торжества. Мясо, птицу и рыбу тоже можно купить заранее по акции. Эти продукты отлично хранятся в морозильнике.

Замените дорогие продукты

Традиционную и весьма недешевую икру можно легко заменить недорогой намазкой из селедки. Для этого нужно почистить одну рыбину, отварить три морковки. Следом прокрутить через мясорубку сельдь, морковку, два плавленых сырка и немного сливочного масла. Такая намазка на бутерброды вполне способна заменить икру.

Также крупные суммы уходят на закуски. Например, импортный сыр можно спокойно заменить на наши отечественные сыры – они намного дешевле и тоже очень вкусные.

Разделить затраты

В конце концов, Новый год – это время праздника, а не бесконтрольного чревоугодия. Если торжество проходит у вас дома, можете смело попросить приглашенных прийти с угощениями.

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