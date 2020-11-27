Запасусь дров на кремацию: народ возмутил взлет цен на похоронные услуги

Запасусь дров на кремацию: народ возмутил взлет цен на похоронные услуги
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Очередные нововведения дорого обойдутся жителям нашей страны

Законопроект о единых федеральных требованиях к деятельности ритуальных служб обещает обернуться для граждан серьезным повышением цен на проводы усопшего родственника в последний путь, заявил эксперт Антон Авдеев. Такое положение дел не на шутку разозлило наших сограждан.

Специалист состоит в столичном профсоюзе работников ритуальных услуг. По его словам, документ, который пока не принят, но пользы от него ноль. Людям придется раскошеливаться в период, когда и так очень тяжело из-за утраты близкого человека.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Авдеев отметил, что одобрение документа, в частности, приведет к появлению "кладбищ специального режима". В таких местах нельзя будет подхоранивать родственников. То есть россиян могут обязать на каждое тело покупать отдельное место.

Интернет-читатели не могли пройти мимо таких известий и поделилась своими возмущениями в комментариях.

"Придется заготовить много дров – пусть меня на моей земле и кремируют", "Пепел по ветру – чтобы с налогом на прах к моим детям не прибежали", "Все это описать нет литературных слов!", "Нужно регулировать этот бандитский бизнес", "Куда еще дороже? Я тут своего деда хоронил. Чуть не разорился! Себя буду завещать выбросить на улицу", – пышут праведным гневом читатели "Рамблера".

В целом, рассчитывать на то, что что-то в России подешевеет, пока не приходится. Недавно эксперт предрек, что в новом году подскочат цены на услуги ЖКХ.

Ольга ФЕДОРОВА

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