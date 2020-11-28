Победители конкурса "Большая перемена" встретились с главой Хабаровского края

Победители конкурса "Большая перемена" встретились с главой Хабаровского края
Михаил Дегтярев. Фото: duma.gov. ru/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Губернатор обратился к школьникам

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с учениками, которые получили призовые места в конкурсе "Большая перемена". В состязании участвовало более миллиона ребят с 8 по 11 классы, проживающих по всей России. Девять месяцев школьники работали над проектами, демонстрируя свои преимущества. 

Хабаровский край оказался богат на победителей – четверо местных школьников выиграли в конкурсе. В начале ноября они показали в детском центре "Артек" результаты своих трудов. В число счастливчиков вошли Роман Дружинин из Комсомольска-на-Амуре, Ксения Колповская и Дарья Давыдова из района имени Лазо, а также Никита Свирин из Хабаровска, подчеркнула пресс-служба краевого правительства. 

Во время встречи с учениками губернатор отметил, что в мире на первое место сейчас выходит создание человеческого капитала. Ребята же и есть тот капитал, который поможет стране в скором времени.

"Вы – будущее Хабаровского края, будущее нашей великой страны, мы гордимся вами",

– обратился Дегтярев к школьникам. 

Несколько финалистов "Большой перемены" смогли побеседовать с главой Хабаровского края, обсудили некоторые вопросы с ним и самые активные представители Российского движения школьников. Ученики выходили на связь из районов. Вместе с ними во встрече поучаствовали и их родители. Взрослые смогли задать Дегтяреву свои вопросы. Губернатор же в свою очередь поблагодарил родителей за воспитание детей. 

Как пишет "Комсомольская правда", участников конкурса "Большая перемена" отбирали, ориентируясь на навыки, которые будут полезны ученикам в современном мире. В интеллектуальном состоянии были такие направления, как искусство и творчество ("Творю!"), новые медиа ("Расскажи о главном!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"),  экология ("Сохраняй природу!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), историческая память ("Помни!") и добро ("Делай добро!").

Три ученика 11 классов из Хабаровского края, которые победили в конкурсе, получили по миллиону рублей, чтобы оплатить дальнейшее обучение, а также до пяти дополнительных баллов, которые они смогут использовать при поступлении в высшие учебные заведения. Школьник из 10 класса стал обладателем 200 тысяч рублей, которые он может потратить на оплату образования или покупку техники для учебы. 

Полина ИВАНОВА

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