Теперь гражданам не придется повторно обращаться в покликлиники

С марта 2021 г. россиянам станет легче оформить инвалидность. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подписав соответствующий указ.

Как говорится на сайте правительства, чтобы человеку присвоили или подтвердили инвалидность, ему нужно пройти медико-социальную экспертизу. Иногда бывает так, что в направлении пишутся не все обследования. В таких случаях людям приходится еще раз идти в поликлинику. Новые же изменения предполагают, что эксперты бюро медико-социальной экспертизы сами будут направлять в медучреждения данные о том, чего не хватает.

Вернуть направление можно будет лишь в течение трех дней, а у поликлиник будет всего две недели, чтобы доработать документы.

Пока в стране действуют временные правила оформления инвалидности, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Этот механизм позволяет получить людям инвалидность без личного обращения в бюро МСЭ, а также продлить действующую на полгода. Такой порядок перестанет работать 1 марта 2021 года.