Россиянам станет проще оформлять инвалидность

Теперь гражданам не придется повторно обращаться в покликлиники

С марта 2021 г. россиянам станет легче оформить инвалидность. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подписав соответствующий указ.

Как говорится на сайте правительства, чтобы человеку присвоили или подтвердили инвалидность, ему нужно пройти медико-социальную экспертизу. Иногда бывает так, что в направлении пишутся не все обследования. В таких случаях людям приходится еще раз идти в поликлинику. Новые же изменения предполагают, что эксперты бюро медико-социальной экспертизы сами будут направлять в медучреждения данные о том, чего не хватает. 

Вернуть направление можно будет лишь в течение трех дней, а у поликлиник будет всего две недели, чтобы доработать документы. 

Пока в стране действуют временные правила оформления инвалидности, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Этот механизм позволяет получить людям инвалидность без личного обращения в бюро МСЭ, а также продлить действующую на полгода. Такой порядок перестанет работать 1 марта 2021 года. 

Полина ИВАНОВА

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