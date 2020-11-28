"Фашисты": в Киеве придумали новый способ борьбы с русским языком

"Фашисты": в Киеве придумали новый способ борьбы с русским языком
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com//www.globallookpress.com
На Украине призвали жаловаться на тех, кто нарушает закон о мове

В Киеве пришли к выводу, что глухонемые педагоги и воспитатели, а также соцработники слишком слабо знают национальный язык жестов. Ответственный за языковую политику в Незалежной Тарас Креминь заявил, что на таких граждан, которые не соблюдают закон, нужно жаловаться. 

На своей странице в "Фейсбук" Креминь отметил, что решить проблему позволит, например, создание специальной среды во время обучения, обеспечение различными учебными материалами, а также нормальная зарплата у педагогов. Это то, чем, по его мнению, должны заняться власти в области социальной политики и образования.

Креминь подчеркнул, что из-за перехода на дистанционное обучение возросли жалобы на то, что в учебном процессе постоянно нарушается закон о языке. По его мнению, это связано с тем, что за педагогами не следят, а сами они осознанно не соблюдают законодательство. Креминь призвал соотечественников жаловаться на таких людей.

Читатели издания "Взгляд" поразились его предложению. Многие высмеяли борьбу Украины с русским языком. А некоторые подчеркнули, что вскоре Незалежная дойдет до абсурда в этой ситуации.

"На очереди украинская цифирь и перевод на нее всей математики", "Следующий шаг, разве что, глобус Украины выпустить", " Мучают глухонемых, заставляя их молчать на украинском языке. Фашисты", – высказались интернет-пользователи. 

Полина ИВАНОВА

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