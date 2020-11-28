Депутат Аршинова предлагает найти "взвешенное решение" в вопросе криминализации оскорблений

Депутат Аршинова предлагает найти "взвешенное решение" в вопросе криминализации оскорблений
Алена Аршинова. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/www.globallookpress.com
По ее словам, к жесткому наказанию можно прибегать в самом крайнем случае

Депутат Алена Аршинова считает, что вопрос о возвращении уголовной ответственности за оскорбление личности необходимо выносить на общественное обсуждение. По ее словам, к жесткому наказанию можно прибегать в самом крайнем случае.

Следственные органы предъявили обвинение супругам Ануш и Арману Мелконян, которых правоохранители посчитали причастными к убийству Романа Гребенюка в Волгограде. Таким образом, женщину могут привлечь к ответственности за подстрекательство к покушению на умышленное причинение вреда, опасного для жизни, и в подстрекательстве к причинению тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.

Ее супруг, в свою очередь, обвиняется в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла 23 октября после переписки в одном из родительских чатов. Ануш Мелконян восприняла ответ Гребенюка как оскорбление, после чего в тот же день ее брат Арсен совершил нападение. В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице. 24 октября Арсен Мелконян был задержан сотрудниками полиции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".

Таким образом, конфликт в переписке, который оказался простым недоразумением, не только привел к гибели человека, но и самым неприятным образом повлиял на жизни многих людей, включая членов семьи Гребенюка и обвиняемых в содеянном.

По мнению депутата Государственной Думы, члена комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Алены Аршиновой, уголовное наказание за оскорбление можно применять в самом крайнем случае, если не помогают другие возможные решения.

"Я всегда с осторожностью отношусь к инициативам об ужесточении или введении уголовной ответственности. Прежде нужно использовать все иные решения, а к уголовному наказанию прибегать в самом крайнем случае",

– заявила парламентарий.

Аршинова также предположила, что, возможно, для начала следует обсудить усиление административной ответственности, а инициативу об уголовном наказании необходимо широко обсуждать в обществе, чтобы найти "общее и хорошо взвешенное решение, основанное на мнении большинства".

Напомним, статья за оскорбление была декриминализирована в 2011 году. В настоящее время, согласно ст. 5.61 КоАП, за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Такое незначительное наказание породило в некоторых людях, особенно среди пользователей интернета, чувство вседозволенности. Однако на примере истории Романа Гребенюка видно, к каким серьезным последствиям могут привести невинные на первый взгляд словесные перепалки в Сети.

Полина ИВАНОВА

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