Смешные анекдоты на 29 ноября

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– А ты кого больше слушаешь: маму или папу?
– Маму.
– А почему?
– Она разговаривает намного больше, чем папа.
– Наконец-то это свершилось! Твой избранник вчера позвонил мне и попросил твоей руки.
– Это, конечно, замечательно… Но как же я буду без мамы? Придется сильно тосковать.
– Доченька, это лишнее! Возьми лучше маму с собой.
– Мама, скажи мне: это правда, что детей приносит аист?
– Правда, сынок.
– А то, что подарки приносит Дед Мороз – это тоже правда?
– Естественно.
– А тогда для чего мы папу дома держим?
– На днях я была у врача, и он мне посоветовал как можно больше путешествовать. Дорогой, куда мы поедем?
– Видимо, к другому врачу.
– Какие у тебя пухлые щеки! Неужели так хорошо кормили в отпуске?
– Нет, я просто постоянно надувал плавательный матрас для жены и детей…
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