Смешные анекдоты на 29 ноября

Шутки от "Утро.ру" зарядят позитивом на целый день

Разговор двух детей:

– А ты кого больше слушаешь: маму или папу?

– Маму.

– А почему?

– Она разговаривает намного больше, чем папа.

Отец обращается ко взрослой дочери:

– Наконец-то это свершилось! Твой избранник вчера позвонил мне и попросил твоей руки.

– Это, конечно, замечательно… Но как же я буду без мамы? Придется сильно тосковать.

– Доченька, это лишнее! Возьми лучше маму с собой.

Разговор мамы и сына:

– Мама, скажи мне: это правда, что детей приносит аист?

– Правда, сынок.

– А то, что подарки приносит Дед Мороз – это тоже правда?

– Естественно.

– А тогда для чего мы папу дома держим?

Жена разговаривает с мужем:

– На днях я была у врача, и он мне посоветовал как можно больше путешествовать. Дорогой, куда мы поедем?

– Видимо, к другому врачу.

Один друг спрашивает у другого:

– Какие у тебя пухлые щеки! Неужели так хорошо кормили в отпуске?

– Нет, я просто постоянно надувал плавательный матрас для жены и детей…