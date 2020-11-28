Пенсионеры получат двойные выплаты в декабре: кого коснется изменение

Пенсионеры получат двойные выплаты в декабре: кого коснется изменение
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Учитываться будет период получения пожилыми людьми денег

Стало известно о том, что в декабре пожилые россияне получат пенсию в двойном размере. Деньги пенсионерам перечислят в период с 25-го по 31-е число.

Однако данный бонус коснется не всех пенсионеров. Речь идет о тех, чья пенсия выплачивается с первого по девятое число. Дело в том, что эти дни в январе 2021 года выпадают на новогодние праздники. Поэтому было принято решение перенести выплаты на конец декабря, передает "Московский Комсомолец".

Что касается тех людей, кто получает пенсию после девятого числа, то они попадают под обычный график. То есть, деньги они смогут забрать только в январе 2021 года.

Ранее стало известно о том, что от Общественной палаты поступила инициатива перед Новым годом дать денег одной категории россиян. Под этой категорией имеются в виду ветераны Великой Отечественной войны. Им предложили выплатить по десять тысяч рублей. По словам автора инициативы Султана Хамзаева, на эти средства пожилые граждане смогут купить продукты для праздничного стола. 

Также появилась информация, что пенсионеры рискуют лишиться своих денег из-за нововведений Пенсионного фонда России. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
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Ты куй мамин где <цензура> двойная пенсия? Б...ть засунь её себе в ж...у. Просто выплатят январскую. Ты <цензура>...<цензура> воду мутишь.
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