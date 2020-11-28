Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В США объяснили, почему ввели новые санкции против России. Глава Счетной палаты РФ предрек стране тяжелое испытание. Что еще нужно знать о событиях субботы – в нашем материале.

Политика

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ввел новые рестрикции против российских компаний из-за сотрудничества с Ираном по ракетному проекту.

СМИ сообщили, что Турция намерена наладить отношения с США из-за того, что с Россией они стали напряженными.

На Украине опровергли слова Александра Лукашенко о том, что Киев призывал ЕС ввести санкции против Белоруссии.

Экономика

Американские журналисты уверены, что Россия сможет завершить "Северный поток – 2", несмотря на рестрикции США.

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ, считает, что в России станет больше бедных людей, а часть малого и среднего бизнеса может закрыться.

Жизнь

Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре. Это касается тех стариков, которым соцпомощь приходит в начале месяца.

Шоу-бизнес