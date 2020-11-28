Что случилось сегодня: последние новости на 28 ноября
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
В США объяснили, почему ввели новые санкции против России. Глава Счетной палаты РФ предрек стране тяжелое испытание. Что еще нужно знать о событиях субботы – в нашем материале.
Политика
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ввел новые рестрикции против российских компаний из-за сотрудничества с Ираном по ракетному проекту.
- СМИ сообщили, что Турция намерена наладить отношения с США из-за того, что с Россией они стали напряженными.
- На Украине опровергли слова Александра Лукашенко о том, что Киев призывал ЕС ввести санкции против Белоруссии.
Экономика
- Американские журналисты уверены, что Россия сможет завершить "Северный поток – 2", несмотря на рестрикции США.
- Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ, считает, что в России станет больше бедных людей, а часть малого и среднего бизнеса может закрыться.
Жизнь
- Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре. Это касается тех стариков, которым соцпомощь приходит в начале месяца.
Шоу-бизнес
- Актер Борис Невзоров станет отцом в третий раз в 70 лет.
- Илья Резник раскритиковал звезд, которые жалуются на нехватку денег из-за эпидемии коронавируса.