Что случилось сегодня: последние новости на 28 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 28 ноября
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В США объяснили, почему ввели новые санкции против России. Глава Счетной палаты РФ предрек стране тяжелое испытание. Что еще нужно знать о событиях субботы – в нашем материале. 

Политика

  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ввел новые рестрикции против российских компаний из-за сотрудничества с Ираном по ракетному проекту. 
  • СМИ сообщили, что Турция намерена наладить отношения с США из-за того, что с Россией они стали напряженными. 
  • На Украине опровергли слова Александра Лукашенко о том, что Киев призывал ЕС ввести санкции против Белоруссии. 

Экономика

  • Американские журналисты уверены, что Россия сможет завершить "Северный поток – 2", несмотря на рестрикции США. 
  • Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ, считает, что в России станет больше бедных людей, а часть малого и среднего бизнеса может закрыться. 

Жизнь 

  • Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре. Это касается тех стариков, которым соцпомощь приходит в начале месяца. 

Шоу-бизнес

  • Актер Борис Невзоров станет отцом в третий раз в 70 лет. 
  • Илья Резник раскритиковал звезд, которые жалуются на нехватку денег из-за эпидемии коронавируса. 
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

США оправдались за введение новых санкций против России

Причиной жесткого решения Вашингтона в отношении Москвы стал Тегеран

Отказ Варшавы обнародовать запись последнего разговора братьев Качиньских объяснили в Москве

Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей