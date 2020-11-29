Умер экс-президент РАН

Некоторое время назад он заболел коронавирусом

Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов умер на 75-ом году жизни. 

"Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки", – заявил заместитель президента РАН Владимир Иванов РИА "Новости". 

Причиной смерти академика, как рассказали в пресс-службе, стал коронавирус.

Фортов был президентом РАН с 2013 по 2017 года. Свою научную деятельность посвящал физике мощных ударных волн в плотной плазме и экстремальным состояниям вещества.

Евгения НАГОРСКАЯ

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