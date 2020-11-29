Пенсионеров собираются лишить надбавок после проверки

Полагают, что это позитивно скажется на состоянии пенсионной реформы

В следующем году российских пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов и справедливости выплат надбавок к пенсии. Подобное может привести к тому, что часть россиян лишат дополнительных выплат, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, проверка коснется и мест жительств пенсионеров, получающих надбавки в статусе жителей Севера, а также проживающих в других странах. Эксперты полагают, что это позволит восстановить законность начислений, что положительно скажется на пенсионной системы в целом.

Ранее Счетная палата уже проводила проверку, которая показала массу нарушений – как при выплате пенсий, та и при недоплате.

"С одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить", – рассказала Иванова-Швец изданию "Прайм".

В первую очередь россиян будут проверят на наличие дополнительных доходов. Пенсионерам приходить никуда не нужно – в ФНС или ПФР это сделают самостоятельно.

Следующим этапом станет проверка по месту жительства. Помимо жителей Севера, это коснется лиц, получающих выплаты через доверенное лицо. В данном случае потребуется обратиться в ПФР для подтверждения данных.

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", – подытожила эксперт.

Эксперты полагают, что часть россиян и вовсе может лишиться пенсий из-за новшеств ПФР.