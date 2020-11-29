Пенсионеров собираются лишить надбавок после проверки

Пенсионеров собираются лишить надбавок после проверки
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Полагают, что это позитивно скажется на состоянии пенсионной реформы

В следующем году российских пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов и справедливости выплат надбавок к пенсии. Подобное может привести к тому, что часть россиян лишат дополнительных выплат, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, проверка коснется и мест жительств пенсионеров, получающих надбавки в статусе жителей Севера, а также проживающих в других странах. Эксперты полагают, что это позволит восстановить законность начислений, что положительно скажется на пенсионной системы в целом. 

Ранее Счетная палата уже проводила проверку, которая показала массу нарушений – как при выплате пенсий, та и при недоплате. 

"С одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить", – рассказала Иванова-Швец изданию "Прайм". 

В первую очередь россиян будут проверят на наличие дополнительных доходов. Пенсионерам приходить никуда не нужно – в ФНС или ПФР это сделают самостоятельно. 

Следующим этапом станет проверка по месту жительства. Помимо жителей Севера, это коснется лиц, получающих выплаты через доверенное лицо. В данном случае потребуется обратиться в ПФР для подтверждения данных. 

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", – подытожила эксперт.

Эксперты полагают, что часть россиян и вовсе может лишиться пенсий из-за новшеств ПФР.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Так может поступить проще-при выходе на пенсию дать 1год на дожитие и потом расстрелять как загнанную лошадь!? Зачем *социальному* государству лишняя обуза!
Гость 2
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Зато ПФР настроил дворцов для своих сотрудников. За чей счёт? Где была при этом Счётная палата, правоохранительные органы? А почему бы не проверить уровень зарплат в ПФР? Вот поэтгому и повышаются расходы ПФР.. Теперь решили урезать и без того нищенские пенсии. Можно вспомнить открытое воровство в ПФР в 90-е годы. Соглашусь с Гостем. 100% верные суждения.
Гость
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ПОЗОР, называть пенсией жалкие гроши которые платит государство, теперь еще и отобрать пытаются, пусть вернет тот кто платил, если это не законно, пенсионер с топором не стоял ни у кого за спиной
Гость
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Денег на пенсии всегда не хватает в тех странах, где воруют. Чем больше воруют, тем больше не хватает.
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