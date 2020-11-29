Очень удивился: Пескова не пустили на каток на Красной площади

Очень удивился: Пескова не пустили на каток на Красной площади
Дмитрий Песков. Фото: Photographer: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента смог решить проблему с помощью телефонного звонка

В минувшую субботу прошло открытие одного из главных катков страны – на Красной площади, напротив ГУМ. На мероприятие пригласили фигуристку Татьяну Навку – она поставила на льду отрывок из своего шоу "Руслан и Людмила". Поддержать ее пришел супруг с дочерью, однако сотрудники катка оказались пускать пресс-секретаря президента. 

После того, как Дмитрий Песков подошел к ограждению, сотрудница спросила, есть ли он в списках. Вопрос вызвал у него удивление. 

"А я что, должен быть в списках? Я – Песков, – приводит его слова издание Peopletalk. 

Девушка не узнала представителя президента и невозмутимо посоветовала ему позвонить организаторам. Пескову пришлось сделать звонок, после которого его пропустили на каток вместе с дочерью. 

К слову, недоразумение нисколько не омрачило отдых Пескова с семьей. Вместе с женой и дочерью они прокатились несколько кругов на льду и даже показали небольшие трюки. Поклонники Навки отметили в "Инстаграм", что Дмитрий Сергеевич отлично держится на льду. 

В этом году Татьяна Навка впервые не выступала на льду во время церемонии открытия катка на Красной площади. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

М
Ответить
молодец сотрудница катка,однозначно премию от руководства,ни кто и не обязан узнавать в лицо,песков там или чубайс с сечиным (к примеру)
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