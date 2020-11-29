Пресс-секретарь президента смог решить проблему с помощью телефонного звонка

В минувшую субботу прошло открытие одного из главных катков страны – на Красной площади, напротив ГУМ. На мероприятие пригласили фигуристку Татьяну Навку – она поставила на льду отрывок из своего шоу "Руслан и Людмила". Поддержать ее пришел супруг с дочерью, однако сотрудники катка оказались пускать пресс-секретаря президента.

После того, как Дмитрий Песков подошел к ограждению, сотрудница спросила, есть ли он в списках. Вопрос вызвал у него удивление.

"А я что, должен быть в списках? Я – Песков, – приводит его слова издание Peopletalk.

Девушка не узнала представителя президента и невозмутимо посоветовала ему позвонить организаторам. Пескову пришлось сделать звонок, после которого его пропустили на каток вместе с дочерью.

К слову, недоразумение нисколько не омрачило отдых Пескова с семьей. Вместе с женой и дочерью они прокатились несколько кругов на льду и даже показали небольшие трюки. Поклонники Навки отметили в "Инстаграм", что Дмитрий Сергеевич отлично держится на льду.

В этом году Татьяна Навка впервые не выступала на льду во время церемонии открытия катка на Красной площади.