В столице также отключили интернет

С утра воскресенья в центр Минска стали стягивать ОМОН и спецтехнику. Поводом стал анонсированный ранее оппозицией очередной протестный марш.

На нескольких улицах города люди заметили автозаки, водометы и автобусы с силовиками, пишет "Московский комсомолец". Станции метро, расположенные неподалеку от предполагаемого места проведения акций, закрыты. Жители столицы сообщают о перебоях в работе интернета.

Протесты начались в Белоруссии после президентских выборов в начале августа. Участники митингов требуют отставки Александра Лукашенко и не признают его легитимность.