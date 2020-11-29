Силовики на спецтехнике заполонили центр Минска

В столице также отключили интернет

С утра воскресенья в центр Минска стали стягивать ОМОН и спецтехнику. Поводом стал анонсированный ранее оппозицией очередной протестный марш. 

На нескольких улицах города люди заметили автозаки, водометы и автобусы с силовиками, пишет "Московский комсомолец". Станции метро, расположенные неподалеку от предполагаемого места проведения акций, закрыты. Жители столицы сообщают о перебоях в работе интернета. 

Протесты начались в Белоруссии после президентских выборов в начале августа. Участники митингов требуют отставки Александра Лукашенко и не признают его легитимность. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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