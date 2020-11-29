Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
671 новости
С утра воскресенья в центр Минска стали стягивать ОМОН и спецтехнику. Поводом стал анонсированный ранее оппозицией очередной протестный марш.
На нескольких улицах города люди заметили автозаки, водометы и автобусы с силовиками, пишет "Московский комсомолец". Станции метро, расположенные неподалеку от предполагаемого места проведения акций, закрыты. Жители столицы сообщают о перебоях в работе интернета.
Протесты начались в Белоруссии после президентских выборов в начале августа. Участники митингов требуют отставки Александра Лукашенко и не признают его легитимность.
Укладка труб продолжится уже совсем скоро