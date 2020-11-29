Поведение чиновников возмутило Путина - видео

Поведение чиновников возмутило Путина - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент обругал мужчин в прямом эфире

Сегодня прошло видеосовещание, в ходе которого Владимир Путин обсудил ситуацию, которая происходит в Усолье-Сибирском. Как только глава России вышел на связь, чиновники поспешили снять головные уборы, а мэр города и вовсе отбросил шапку в сторону, чем привлек внимание главнокомандующего. 

Увидев происходящее, Путин сразу же попросил чиновников одеться, переживая за их здоровье. 

"Наденьте шапки, холодно – уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало", – попросил президент. 

К слову, на момент телемоста в Усолье-Сибирском было за полночь и за минус 20, пишут "Вести". Позже градоначальник признался, что было действительно холодно, но стоять перед первым лицом государства в прямом эфире в шапках им было неудобно. "В принципе, полчаса потерпеть можно. Мы ж сибиряки", – подытожил Максим Торопкин. 

Ранее Владимир Путин вогнал в ступор губернатора Нижегородской области вопросом о демографии. Глава России поинтересовался, куда уходят средства, выделенные на решение программы по демографии. Глебу Никитину не нашлось, что сказать. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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В крови это, от Царя ещё идёт, на генном уровне это, холопское начало.
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