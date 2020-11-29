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Сегодня прошло видеосовещание, в ходе которого Владимир Путин обсудил ситуацию, которая происходит в Усолье-Сибирском. Как только глава России вышел на связь, чиновники поспешили снять головные уборы, а мэр города и вовсе отбросил шапку в сторону, чем привлек внимание главнокомандующего.
Увидев происходящее, Путин сразу же попросил чиновников одеться, переживая за их здоровье.
"Наденьте шапки, холодно – уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало", – попросил президент.
К слову, на момент телемоста в Усолье-Сибирском было за полночь и за минус 20, пишут "Вести". Позже градоначальник признался, что было действительно холодно, но стоять перед первым лицом государства в прямом эфире в шапках им было неудобно. "В принципе, полчаса потерпеть можно. Мы ж сибиряки", – подытожил Максим Торопкин.
Ранее Владимир Путин вогнал в ступор губернатора Нижегородской области вопросом о демографии. Глава России поинтересовался, куда уходят средства, выделенные на решение программы по демографии. Глебу Никитину не нашлось, что сказать.
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