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На западе Японии очевидцы заметили необычное небесное явление – на видео удалось заснять, как падает болид – иными словами, большая и очень яркая звезда.
Японцы засняли произошедшее на видео. В Сети появилась масса роликов с крупным падающим светящимся шаром. Явление попало на камеры наблюдения телеканала NHK.
На кадрах видно, как вспышка зеленого света рассекает небо, усиливая свое свечение. Через несколько секунд цвет вспышки меняется на желтый, разгораясь с новой силой и освещая на доли мгновения все небо. После звезда затухает и исчезает из поля зрения.
流れ星の中でも特に明るく輝く火球が、29日午前1時半すぎに、西日本の広い範囲で、観測されました。https://t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN— NHKニュース (@nhk_news) November 28, 2020
Директор японского муниципального планетария Акаси, болиды, чья яркость бы превышала свечение Венеры, можно увидеть довольно редко. Он отметил, что последняя вспышка была, вероятно, сопоставима по своей яркости с полной луной, пишет РИА "Новости".
Очевидцы происходящего заявляли, что вспышка также сопровождалась громким гулом.
В начале ноября жители Кубани смогли собственными глазами увидеть падение метеорита. Явление также попало на видео.
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