Смешные анекдоты на 30 ноября
Шутки от "Утро.ру" помогут начать рабочую неделю в хорошем настроении
- Знаешь, друг, я, наверное, никогда не смогу понять этих женщин: они приходят в ярость, когда спрашиваешь их о возрасте, но ещё сильнее они злятся, когда ты забываешь поздравить их с днем рождения.
- – Простите, но вы мне зачем зубы-то заговариваете?
– Это было ваше решение прийти в государственную стоматологию.
- Россия – это "не занимайтесь самолечением, сходите к врачу" и "ближайшая запись к терапевту только в конце января".
- Я уже 2 недели отдыхаю девушкой на море. Мне уже начинает казаться, что я не Сережа, а Сфоткай.
- Новогодний календарь для тех, кому немножко за 30: парацетамол, антидепрессанты, валерьянка, омега-3-6-9, мезим.
- – А вы у нас кто?
– Я – Наполеон.
– Ага, тогда мы вас поместим в палату к Гитлеру и Муссолини.
– Извините, но я ведь торт.
- 2020 – суметь не заболеть коронавирусом
2021 – суметь избежать прививки от коронавируса
2022 – суметь убежать от того, кто сделал прививку от коронавируса
- – Милый, а когда мы поженимся?
– Зачем? У нас с тобой и так все хорошо.
– Я не хочу, чтобы было хорошо. Я хочу замуж.
- Знаете, тяжело быть достойной женщиной. Сначала ты долго работаешь над собой, чтобы найти "своего" идеального мужчину. А потом долго ищешь мужчину, который будет хотя бы адекватным.