Смешные анекдоты на 30 ноября

Смешные анекдоты на 30 ноября
Фото: pixabay.com
Шутки от "Утро.ру" помогут начать рабочую неделю в хорошем настроении
  • Знаешь, друг, я, наверное, никогда не смогу понять этих женщин: они приходят в ярость, когда спрашиваешь их о возрасте, но ещё сильнее они злятся, когда ты забываешь поздравить их с днем рождения. 


  • – Простите, но вы мне зачем зубы-то заговариваете?
    – Это было ваше решение прийти в государственную стоматологию. 


  • Россия – это "не занимайтесь самолечением, сходите к врачу" и "ближайшая запись к терапевту только в конце января".  


  • Я уже 2 недели отдыхаю девушкой на море. Мне уже начинает казаться, что я не Сережа, а Сфоткай. 


  • Новогодний календарь для тех, кому немножко за 30: парацетамол, антидепрессанты, валерьянка, омега-3-6-9, мезим. 


  • – А вы у нас кто?
    – Я – Наполеон.
    – Ага, тогда мы вас поместим в палату к Гитлеру и Муссолини. 
    – Извините, но я ведь торт.


  • 2020 – суметь не заболеть коронавирусом 
    2021 – суметь избежать прививки от коронавируса
    2022 – суметь убежать от того, кто сделал прививку от коронавируса


  • – Милый, а когда мы поженимся? 
    – Зачем? У нас с тобой и так все хорошо. 
    – Я не хочу, чтобы было хорошо. Я хочу замуж. 


  • Знаете, тяжело быть достойной женщиной. Сначала ты долго работаешь над собой, чтобы найти "своего" идеального мужчину.  А потом долго ищешь мужчину, который  будет хотя бы адекватным. 
Юлия МИХАЙЛОВА

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