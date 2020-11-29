Курс рубля
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Тихановская заявила о намерении встретиться с Путиным, а "Северный поток – 2" могут сдать в 2021 году – эти и другие новости в ежедневной подборке.
Политика
Тихановская назвала условие, благодаря которому она сможет встретиться с Путиным.
Украинцы обвинили СССР в "геноциде" украинского населения. Поводом для этого стали раскрытые материалы советских годов.
Шойгу приструнил коллегу из Германии за резкие слова в адрес России.
Япония потеряет шанс на Курилы после прихода Байдена к власти.
Экономика
После новости о возобновлении строительства "Северного потока – 2", сообщили о сроках окончания проекта.
Эксперт назвал новый способ заработка на банковских вкладах.
Жизнь
Путин возмутился действиями чиновников и обругал их в прямом эфире.
Пенсионеры могут лишится надбавок. Эксперты предупредили о проверке россиян на обоснованность дополнительных выплат от государства.
Британские вирусологи оценили эффективность российской вакцины от коронавируса. Они признались, что первые новости о лекарстве вызвали у них ужас.
Накануне в субботу на Красной площади открылся каток. Однако туда не пустили Дмитрия Пескова.
Шоу-бизнес
Актера из "Белого солнца пустыни" госпитализировали.
Стало известно, кому в первую очередь позвонил Прилучный после избиения. Ею оказалась не новая избранница актера Мирослава Карпович.
После подставы Малахова Отиева отказывается контактировать с окружающими.
Названы три кандидатуры на должность нового соведущего Леры Кудрявцевой после гибели Колтового.
Соседов унизил участницу программы "Суперстар" за позор на сцене.
На скорость достраивания сильно повлияют шторма
Полагают, что это позитивно скажется на состоянии пенсионной реформы