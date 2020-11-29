Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Тихановская заявила о намерении встретиться с Путиным, а "Северный поток – 2" могут сдать в 2021 году – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

Тихановская назвала условие, благодаря которому она сможет встретиться с Путиным.

Украинцы обвинили СССР в "геноциде" украинского населения. Поводом для этого стали раскрытые материалы советских годов.

Шойгу приструнил коллегу из Германии за резкие слова в адрес России.

Япония потеряет шанс на Курилы после прихода Байдена к власти.

Экономика

После новости о возобновлении строительства "Северного потока – 2", сообщили о сроках окончания проекта.

Эксперт назвал новый способ заработка на банковских вкладах.

Жизнь

Путин возмутился действиями чиновников и обругал их в прямом эфире.

Пенсионеры могут лишится надбавок. Эксперты предупредили о проверке россиян на обоснованность дополнительных выплат от государства.

Британские вирусологи оценили эффективность российской вакцины от коронавируса. Они признались, что первые новости о лекарстве вызвали у них ужас.

Накануне в субботу на Красной площади открылся каток. Однако туда не пустили Дмитрия Пескова.

Шоу-бизнес

Актера из "Белого солнца пустыни" госпитализировали.

Стало известно, кому в первую очередь позвонил Прилучный после избиения. Ею оказалась не новая избранница актера Мирослава Карпович.

После подставы Малахова Отиева отказывается контактировать с окружающими.

Названы три кандидатуры на должность нового соведущего Леры Кудрявцевой после гибели Колтового.

Соседов унизил участницу программы "Суперстар" за позор на сцене.