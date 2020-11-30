Латыши бегут в Россию из-за Евросоюза

Латыши бегут в Россию из-за Евросоюза
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одно из решений объединения подтолкнуло граждан прибалтийской страны искать новое место для жизни и работы

Жители Латвии покидают отчизну и направляются в Россию. Виною тому политика, которую проводит Евросоюз. 

На одном из октябрьских заседаний министры сельского хозяйства и рыболовства стран, входящих в объединение, решили сократить добычу нескольких видов рыб в Балтийском море. Рыбакам из прибалтийской страны, занимавшимся промыслом попавшей под запрет трески, позволили разобрать суда и пообещали за это компенсацию.

Для многих латышей это стало мощным ударом, ведь экономика их республики давно переживает кризис. Они и до этого выезжали за границу – уже не один год на берегах моря в Ирландии живут целые артели прибалтийских рыбаков.

Теперь же, поскольку и в той европейской стране начались проблемы, латышским промысловикам остается только путь в Россию. Они попадают под госпрограмму по оказанию поддержки в добровольном переселении соотечественников в РФ.

Латышам, которые неважно говорят по-русски, приходится осваивать самые отдаленные регионы нашей страны. Они направляются в Мурманскую область, а большинство – на Дальний Восток, где занимаются рыболовством на Тихом океане.

Один из прибалтийских рыбаков рассказал, что полученная от ЕС компенсация не дает возможности прожить и кормить семью. А в России его с товарищами приняли очень хорошо, сообщает Sputnik Latvija.

Этот рыбак остался без работы и в поисках лучшей жизни сначала хотел уехать в Ирландию или Шотландию. Однако, узнав, что и там несладко, поселился на Дальнем Востоке – там ему с коллегами, как передает РИА ФАН, работы много.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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Гость
Хорошо там, где нас нет. А я, думаю, куда бы из России дергнуть, что бы лучше жить...
На Украину дергай, там сейчас такая свобода и разгул демократии, что жалеть не будешь. Туда все фекалии сливаются, Максакова, Рономарев, Пашинин, алкаш Евгений Киселев, Горбунов и прочий генетический мусор.
М
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Гость
Хорошо там, где нас нет. А я, думаю, куда бы из России дергнуть, что бы лучше жить...
езжай в израиль,на родину,кастрюлька из жмеринки
Гость
Ответить
Хорошо там, где нас нет. А я, думаю, куда бы из России дергнуть, что бы лучше жить...
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