Общероссийский народный фронт создал специальный проект для мам детей-инвалидов

Общероссийский народный фронт создал специальный проект для мам детей-инвалидов
Фото: onf.ru
Встречи для родительниц организовали в семи городах страны

В воскресенье, 29 ноября россияне отметили День матери. В честь этого важного праздника был создан проект под названием #ПРО_НЕЕ. Инициатива Общероссийского народного фронта (ОНФ) сплотила женщин, у которых подрастают дети с ограниченными возможностями.

Проект запустили в нескольких городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Вологде, Мурманске, Ярославле и Иркутске. Мамы детей-инвалидов уже участвуют в мастер-классах по кулинарии, визажу флористике и не только. 

Женщины также могут посещать литературные, музыкальные встречи и мероприятия по кино и живописи. Мамы поучатся финансовой грамоте, познакомятся с нормами права, а также могут взять уроки иностранных языков. 

ОНФ благодаря этому проекту дал родительницам детей-инвалидов возможность отвлечься от ежедневных дел, забыть на время про свои переживания и провести время с пользой. 

Оксана Громова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей инвалидов, уверена, что подобные инициативы крайне важны. Ведь жизнь семей, в которых есть дети инвалиды, складывается непросто. 

Мать ребенка с ДЦП, руководитель благотворительного фонда Екатерина Иноземцева поблагодарила ОНФ за этот проект. Она обратила внимание на то, что не у всех матерей, воспитывающих детей-инвалидов, есть возможность поужинать в ресторане. Так как не в каждом месте создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями и есть внимательный персонал, говорится на сайте ОНФ. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Как заработать на банковском вкладе: эксперт назвал способ

Однако у этого метода есть свои нюансы

Байден выбрал пресс-секретаря: в Белый дом возвращается скандально известная Псаки

Политик запомнилась россиянам резкими выпадами в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей