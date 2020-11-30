Общероссийский народный фронт создал специальный проект для мам детей-инвалидов

Встречи для родительниц организовали в семи городах страны

В воскресенье, 29 ноября россияне отметили День матери. В честь этого важного праздника был создан проект под названием #ПРО_НЕЕ. Инициатива Общероссийского народного фронта (ОНФ) сплотила женщин, у которых подрастают дети с ограниченными возможностями.

Проект запустили в нескольких городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Вологде, Мурманске, Ярославле и Иркутске. Мамы детей-инвалидов уже участвуют в мастер-классах по кулинарии, визажу флористике и не только.

Женщины также могут посещать литературные, музыкальные встречи и мероприятия по кино и живописи. Мамы поучатся финансовой грамоте, познакомятся с нормами права, а также могут взять уроки иностранных языков.

ОНФ благодаря этому проекту дал родительницам детей-инвалидов возможность отвлечься от ежедневных дел, забыть на время про свои переживания и провести время с пользой.

Оксана Громова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей инвалидов, уверена, что подобные инициативы крайне важны. Ведь жизнь семей, в которых есть дети инвалиды, складывается непросто.

Мать ребенка с ДЦП, руководитель благотворительного фонда Екатерина Иноземцева поблагодарила ОНФ за этот проект. Она обратила внимание на то, что не у всех матерей, воспитывающих детей-инвалидов, есть возможность поужинать в ресторане. Так как не в каждом месте создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями и есть внимательный персонал, говорится на сайте ОНФ.