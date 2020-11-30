Смешные анекдоты на 1 декабря

Курс рубля
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– Ты что своей жене подарил на Новый год? – спрашивает один.
– Путевку в Турцию, – отвечает другой.
– А она тебя чем порадовала?
– Улетела на две недели.
– В нашей стране, чтобы стать начальником, нужно выучиться в колледже.
– Подумаешь на нашем заводе даже у уборщиц высшее образование, – парирует собеседник.
– Была бы у моей жены такая грудь.
Мимо проходит еще одна прелестница. В голове мужика:
– Неплохо бы моей такие ноги.
Вернувшись домой, он заявляет супруге:
– Представляешь, все время, пока шел, думал об одной тебе.
– Мечтаю после Нового года в Испании от быков побегать.
– Зачем ехать так далеко, сходи на дискотеку в Люберцах, толкнешь кого-то – долго бегать придется.
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