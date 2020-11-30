Смешные анекдоты на 1 декабря

Развеселят в этот вторник несколько шуток от "Утро.ру"

Двое приятелей встречаются 1 января.

– Ты что своей жене подарил на Новый год? – спрашивает один.

– Путевку в Турцию, – отвечает другой.

– А она тебя чем порадовала?

– Улетела на две недели.

Американец хвалится перед работником крупного белорусского завода:

– В нашей стране, чтобы стать начальником, нужно выучиться в колледже.

– Подумаешь на нашем заводе даже у уборщиц высшее образование, – парирует собеседник.

Мимо мужчины на улице проходит девушка. Тот, взглянув на нее, думает:

– Была бы у моей жены такая грудь.

Мимо проходит еще одна прелестница. В голове мужика:

– Неплохо бы моей такие ноги.

Вернувшись домой, он заявляет супруге:

– Представляешь, все время, пока шел, думал об одной тебе.

Одна подруга говорит другой:

– Мечтаю после Нового года в Испании от быков побегать.

– Зачем ехать так далеко, сходи на дискотеку в Люберцах, толкнешь кого-то – долго бегать придется.