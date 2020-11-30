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Леопольдо Луке, которого недавно обвинили в смерти Диего
Марадоны, категорически против таких выводов. Лечащий врач культового спортсмена
отвергает возможность врачебной ошибки и стоит на том, что приложил все силы
для сохранения жизни футболиста.
Аргентинская прокуратура отрабатывает версию, согласно которой именно халатность медика привела Диего Марадону к смерти. Однако Луке с такими умозаключениями не согласен. Врач указал на то, что футболист скончался от сердечного приступа – такое могло произойти с каждым. Так что попытка возложить ответственность на медицинских сотрудников не имеет под собой оснований, передает РИА "Новости".
Медик добавил, что отдал правоохранителям все необходимые материалы – медкарты, жесткие диски и прочее. Луке рассчитывает на честное расследование и абсолютно не считает себя виновным в трагедии, отмечает телеканал "360".
Ранее "Утро.ру" делилось шокирующей фотографией с телом Марадоны в гробу. Сотрудник похоронного бюро оскорбил память покойного футболиста.
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