Врач Марадоны отказался признавать вину в смерти футболиста

Врач Марадоны отказался признавать вину в смерти футболиста
Диего Марадона. Фото: Rosa Bame/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Медик считает, что сделал все возможное для спасения легенды

Леопольдо Луке, которого недавно обвинили в смерти Диего Марадоны, категорически против таких выводов. Лечащий врач культового спортсмена отвергает возможность врачебной ошибки и стоит на том, что приложил все силы для сохранения жизни футболиста.

Аргентинская прокуратура отрабатывает версию, согласно которой именно халатность медика привела Диего Марадону к смерти. Однако Луке с такими умозаключениями не согласен. Врач указал на то, что футболист скончался от сердечного приступа – такое могло произойти с каждым. Так что попытка возложить ответственность на медицинских сотрудников не имеет под собой оснований, передает РИА "Новости".  

Медик добавил, что отдал правоохранителям все необходимые материалы – медкарты, жесткие диски и прочее. Луке рассчитывает на честное расследование и абсолютно не считает себя виновным в трагедии, отмечает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" делилось шокирующей фотографией с телом Марадоны в гробу. Сотрудник похоронного бюро оскорбил память покойного футболиста.

Ольга ФЕДОРОВА

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