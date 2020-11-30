На Балтике, где идет строительство газопровода, начался сезон штормов

Российское судно "Иван Сидоренко", которое может быть задействовано для подачи труб при укладке газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, прибыло в порт Калининграда. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию движения морских судов MarineTraffic.

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, "Иван Сидоренко" снялся якоря в порту "Светлый" в Калининградской области, быстро дошел до самого Калининграда, где и остановился.

Ранее туда же направился и трубоукладчик "Академик Черский".

О том, что строительство "Северного потока – 2" возобновится в декабре 2020 г., на днях сообщил оператор проекта. Однако у экспертов возникли вопросы, ведь проблема с санкциями США не урегулирована, да и в зимний сезон на Балтике бушуют сильные штормы, мешающие глубоководным работам.